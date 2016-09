Software-Outsourcing - gerade im Nearshoring-Bereich interessant

30.09.2016, 15:49 Uhr

Das Outsourcing von Arbeitsprozessen ins Ausland ist für Unternehmen aller Größenordnungen eine Überlegung wert um Personal- und Betriebskosten zu kontrollieren. Was bei der Verlagerung einer materiellen Produktion ins Ausland mit größeren Investitionen verbunden ist, lässt sich im Dienstleistungssektor umso einfacher realisieren. Hierzu gehören auch IT-Dienstleistungen wie die Softwareentwicklung, für die händeringend nach Fachkräften in Deutschland gesucht werden. Aufgrund des fortwährenden Mangels entsprechender Fachkräfte ist die Suche im Nearshoring-Umfeld ratsam, um beispielsweise kompetente Entwickler in Osteuropa zu finden und auf große Fachkompetenzen im IT-Bereich zu vertrauen.

Die Vorteile des Outsourcing von IT-Dienstleistungen erkennen



Software Outsourcing und Nearshoring sinnvoll verknüpfen

Fazit zum Software-Outsourcing

Die Softwareentwicklung ins nahe Ausland wie nach Osteuropa zu verlagern, wird vorrangig aus Kostengründen erwogen. Gerade wenndie entsprechendenoder dasfehlen, ist dasdiezur Anstellung neuer Arbeitskräfte vor Ort. Neben dem Kostenvorteil gibt es weitere, die gerade in der Softwareentwicklung ihre volle Wirkung entfalten, beispielsweise:in Einsatz und Beauftragung der Arbeitskräfte- Einblicke ingegenüber festen Betriebszeiten im eigenen UnternehmenViele Softwareentwickler arbeiten bevorzugt frei und stellen ihre Kapazitäten für unterschiedliche Betriebe und Projekte zur Verfügung. Hierdurch ist dieextrem hoch, da die freie und projektbezogene Arbeit anders als bei Angestellten mit Festgehalt funktioniert. Dies gilt umso mehr für Fachkräfte aus Osteuropa und anderen Nearshoring-Nationen. Bei vielen geht mit der Zusammenarbeit mit westeuropäischen Unternehmen dieeinher,im Westen zu machen. Entsprechend hoch ist bei den meisten Entwicklern die Motivation und Bereitschaft, die Wünsche Ihres Unternehmens uneingeschränkt zu erfüllen.Ginge es alleine um den Kostenfaktor, wäre die Auslagerung nach China oder Indien die sinnvollste Wahl. Bewusst entscheiden sich westeuropäische Unternehmen gegen diesen Schritt undmit Entwicklern in Osteuropa. Die. Beispielsweise möchten Unternehmen für eine direkte Kommunikation von ungefähr. Auch derist in osteuropäischen Nationen einfacher und günstiger zu realisieren als bei Flugreisen in den fernen Osten.Nach dem AT Kearney's 2016 Global Services Location Index istdie, wenn es um die Auslagerung von Software-Dienstleistungen geht.sind die folgenden Nationen, wobei Sie in allen Ländern der Region eine Fülle an motivierten und fachlich optimal ausgebildeten Arbeitskräfte erwartet. Der Kostenvorteil gegenüber Asien sollte nicht unterschätzt werden, je nach Projekt und Bewerber ist einegegenüber einer vergleichbaren deutschen Fachkraft im Software- und IT-Bereich möglich.Ob individuelle Softwarelösungen oder höchste Sicherheit im unternehmenseigenen Netzwerk -. Rechtzeitig zu handeln und sich die Zusammenarbeit mit echten Fachkräften zu sichern, muss nicht teuer sein. Das Outsourcing von Dienstleistungen bietet sich gerade für die Entwicklung von Software an, um echte Kostenvorteile ohne teure Investitionen an ausländischen Produktionsstandorten zu genießen. Bereits dasist hierfür attraktiv, wobei neben der Kostenreduktion weitere Vorteile durch die Standortnähe herrschen. Nearshoring-Anbieter helfen dabei Vorteile zu erkennen und das Outsourcing vielfältiger Dienstleistungen für Ihre Softwareprojekte voranzutreiben.