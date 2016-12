13.12.2016, 06:45 Uhr

Mei Simmering wia i a Kind,des is scho sehr lang her.de Gschäfta de I früha mocht,gibt’s alle nimmer mehr.A Semmerl mit an Leberkäs,vom Emler ein Gedicht.Is Holz zum basteln für die Schul,der Niklasch hot das gricht.Beim Ratz hot ma de Büachln kauft,de Buntstift und de Heft.Beim Ratzenböck wos Süsses no,des wor hoit no a Gschäft.A Strumpfgruabn hot es früher gebm,an Hasibutz fürs Gwaund.Vü schena woas, ma hot fost glaubt,bei uns is ma am Laund.

Waunst heite schaust auft Haubinger,wos siehst denn do no vü.A Handygschäft jogts aundere,und wettn kaunst sehr vü.De Leit woan freindlich, griaßt is wuan,Grüß Gott hot man no gsogt.heit geht ma aunanaund vorbei,und hofft ma wird nix gfrogt.I was net obs net besser woa,die Zeit wia I a Kind.Doch ans des bleibt, des is gewissde Liab zu SimmeringA.T.