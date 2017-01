!!Suppenküche für Obdachlose in Simmering!! !!NEWS!! !!NEWS!! !!NEWS!!

12.01.2017, 22:04 Uhr

aus der!!Suppenküche für Obdachlose in Simmering!!Heute konnte ich wieder mal dabei sein das es Freunde/Menschen in Simmering gibt die wieder mal zeigen das sie ein GROSSES Herz haben für unser Obdachlosen in Simmering."D nassn Füass" haben es sich nicht nehmen lassen wieder eine Geldspende zu überbrinngen, Obmann Herbert Schreyl übergab an Herrn Herbert Kühfuss das Kuvert, damit ist die Suppenküche wieder für die nächsten Wochen gesichert.!! HELFEN KANN SO EINFACH SEIN !!Freunde Bitte Bitte wir suchen ganz drinngendWinterschuhe Gr/41,42,43und das ganz schnell einige Leute laufen mit Halbschuhe umher.Wohin bringen ??Jeden Tag ab 17,ooUhr -21,ooUhr.Dittmanngasse (Samariterbund Keller)Ich hoffe auf euere Unterstützung liebe FreundePS:einige fotos zeigen wie die Männer so schlafen meistens sind es 2er Schlafkojen alles man so auf den Fotos sieht ist das was sie haben 2-3 sackern sonst nicht also Leute schaut nach ob ihr was ihr nicht mehr braucht für die Männer Jacken Hosen SchuheDANKE