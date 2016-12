Weihnachten fernab vom Konsumrausch

18.12.2016, 00:00 Uhr

Amela Zukic verbringt den Heiligen Abend gerne mit "ihren" Senioren": Das ist für sie Der ursprüngliche Gedande der Weihnacht

"Bei uns ist Weihnachten noch das, was es einmal war", so Amela Zukic. Sie ist im Seniorenschlössel Simmering die stellvertretende Wohnbereichsleiterin in der Station "Orchidee". Die 46-Jährige hat sich auch heuer wieder freiwillig für den Weihnachtsdienst gemeldet."Mein Beruf ist meine Berufung und ich bin mit ganzem Herzen dabei. Da gehört der Dienst zu Weihnachten einfach dazu!" Weihnachten in einer Pflegeeinrichtung, oder einem Spital, habe noch das Ursprüngliche des Weihnachtsgedankens: "Anderen eine Freude bereiten, sich Zeit nehmen, für sie da sein, zuhören, gemeinsam singen, fernab vom Konsumrausch, sich von der Welt da draußen einfach ausklinken! Hier geht es nicht um Geschenke, sondern um menschliche Nähe und Zuwendung!"

Vorfreude wie in der Kinderzeit

Weihnachtsdienst ist Familiensache

Die Vorfreude auf Weihnachten beginnt im Seniorenschlössl schon viele Wochen vor dem Fest. Es ist eine emotionale Zeit, in der die Hausbewohner durch die schön geschmückten Gänge und Räume, den Adventsmarkt und die Feier am 15. Dezember auf Weihnachten eingestimmt werden.Auch die Besucher bringen ein Stück Vorfreude mit herein. "Das spüren sogar jene Bewohner, die unter Demenz leiden ganz deutlich", so Zukic. In ihrer Abteilung sind das 20 von 30 Bewohnern."Sie beginnen plötzlich von ihren Angehörigen zu sprechen, vom verstorbenen Partner, oder von der Kinderzeit und ihren Erlebnissen am Weihnachtsabend", so Zukic.Sie lässt es sich nicht nehmen, gemeinsam mit den Hausbewohnern am 24. den Christbaum zu schmücken. "Dabei kommen Erinnerungen hoch. Dann singen wir gemeinsam, ich lese Weihnachtsgeschichten vor und die Augen meiner Senioren leuchten, wie damals in ihrer Kinderzeit. Das ist das schönste Geschenk für mich."Amela Zukic ist seit drei Jahren im Seniorenschlössl Simmering in der Oriongasse tätig. Den Pflegeberuf übt sie seit über zehn Jahren aus. Sie stammt aus einem Ort an der bosnisch-kroatischen Grenze und 1992 nach Österreich. Zukic hat zwei Töchter."Meine ältere Tochter ist 21, studiert Medizin und arbeitet daneben beim Roten Kreuz. Sie hat sich heuer ebenfalls für den Weihnachtsdienst einteilen lassen und wir feiern mit der Familie dann am späten Abend des 24. gemeinsam das Weihnachtsfest."