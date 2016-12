Das bringt 2017 für Simmering

30.12.2016, 00:00 Uhr

Parkpickerl, Bim nach Kaiserebersdorf und Smartes Simmering stehen auf der Agenda.

SIMMERING. Im neuen Jahr warten einige Probleme in Simmering auf die Lösung:Im September 2017 startet der Nachbarbezirk Favoriten mit dem flächendeckenden Parkpickerl. Damit steht auch Simmering unter Zugzwang. Bezirksvorsteher Paul Stadler hat bereits angekündigt, eine Befragung über die Einführung durchzuführen. Dabei soll es mehr Auswahlmöglichkeiten als ja oder nein geben.

Hoffnung legt der Bezirks-Chef unter anderem auch in die Möglichkeit, Anrainerparken auch ohne Pickerl einführen zu können. Zurzeit ist das rechtlich nicht möglich, aber ein Höchstgerichts-Urteil könnte dies ändern. Fix ist jedenfalls nur, dass die Befragung bereits im Frühjahr stattfinden soll.Die Straßenbahnlinie 71 soll zusätzlich bis nach Kaiserebersdorf fahren. Darin sind sich fast alle Bezirksparteien einig. Andere Ansicht sind die Wiener Linien, die keinen Bedarf orten. Sowohl die Sozialdemokraten als auch Bezirksvorsteher Stadler wollen weiter dafür kämpfen, dass die Straßenbahn doch schon 2017 verlängert wird.Die Route des 76A wird ab 1. Juli 2017 geteilt: Der neue Bus 76B wird etwa den Metro und Adler anfahren. Die letzten Busfahrten werden auch mit den Zeiten der U3 abgestimmt.Das Grätzel zwischen Hauptbahnhof und Simmeringer Hauptstraße wird aufgewertet: Thermosanierungen, E-Rad-Stationen und Auto-Sharing werden hier eingeführt. Die Gebietsbetreuung wird auch 2017 wieder Info-Stationen im Grätzel aufbauen und die Meinung der Anrainer einholen, wie das Viertel in Zukunft aussehen soll.Im Vorjahr wurde die Impfstelle am Enkplatz geschlossen. Auch einen Mangel an Fachärzten ortet Paul Stadler. Diese vermehrt in den Bezirk zu holen, hat sich der Bezirksvorsteher für 2017 vorgenommen.