Der beste Kabarettist aus Simmering

19.01.2017, 11:00 Uhr

Das Leopoldstädter Kabarett-Duo Manfred Brunner und Rob von Ros veranstalten den zweiten Kabarettwettbewerb.

SIMMERING. Wenn Pointen tief fliegen und das Publikum schon Schmerzen vor Lachen bekommt, dann läuft wieder der Kabarettwettbewerb. Voriges Jahr hob das Duo Fleckerlteppich, bestehend aus Manfred Brunner und Rob van Ros, diesen friedlichen Wettstreit aus der Taufe – und ernteten viel Lob vom Publikum und den Experten.Heuer treten zwölf Comedians an zwei Halbfinaltagen an: Am Donnerstag, den 26. Jänner und 16. Februar, jeweils um 20 Uhr, #+findet das Halbfinale im Simmeringer Bier- und Kulturschmankerl in der Simmeringer Hauptstraße 152 statt.

Publikum bestimmt mit

Das Finale startet am 2. März: Je drei Damen und drei Herren geben ihr Bestes, um den Sieger-"Fleckerlteppich" zu erringen.Die Regeln für die Teilnehmer sind einfach: Jeder bringt rund zehn Minuten aus seinem Programm. Danach wird offen von der Jury gewertet. Nach dem letzten Auftritt wertet das Publikum als viertes Jurymitglied.Im Anschluss folgt ein Improvisationsteil, in dem die Kabarettisten Vorgaben aus dem Publikum interpretieren. In der Jury sitzen Größen wie Ex-Kicker Felix Gasselich, bz-Chef Max Schulyok, Boxerin Eva "Golden Baby" Voraberger, Teppichmogul Omar Besim und Bezirkschef Paul Stadler.Die Sieger des Kabarettwettbewerbs sind auf jeden Fall die Zuschauer. Zusätzliche Gewinnchancen gibt es auch bei einer Tombola. Der Hauptpreis: ein Wochenende für zwei Personen im Hotel Oasis Loipersdorf. Infos und Reservierungen unter 0664/80 666 5818