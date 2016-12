Die Charity der SoHo Simmering ließ Kinderherzen höher schlagen

10.12.2016, 23:32 Uhr

In knapp 2 Stunden wurden € 425,74 an freiwilligen Spenden gesammelt. Der gesamte Betrag geht in den neu geplanten Kleinkinderspielbereich im Schloss Neugebäude. Die Idee zur Charity hatte der Sprecher der SoHo Simmering, Alexander Stoisits, der im Vorstand des Vereins "Simmeringer helfen Simmeringern" im Bereich Wohnbeihilfe als Experte zur Verfügung steht.

NR Harald Troch und BV a.D. Eva-Maria Hatzl freuten sich über die hohe Spendensumme. Mit von der Partie waren auch noch Herbert Kühfuss, Helene Kühfuss, Claudia Seigner, Heinz Titz, Berthold Heber, Marlene Koch, Dr. Karin Birgit Doskozil, Manuel Kosazky, Katharina Deiger und Ortrun Gauper.Beim Ostermarkt soll die nächste Charity der SoHo Simmering mit einer Kutschfahrt für Groß und Klein sowie Osterhasen stattfinden.