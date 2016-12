Grätzel-Ideen für Simmering gesucht

09.12.2016, 13:16 Uhr

Die Gebietsbetreuung will leere Räume unbürokratisch vermitteln.

SIMMERING. Die Gebietsbetreuung im 3. und 11. Bezirk ist auf der Suche nach Räumlichkeiten, die für verschiedene Grätzel-Initiativen genutzt werden können.Derzeit gibt es mit dem "Wohnzimmer am Fiakerplatz" bereits einen Platz, wo Projekte und Ideen der Bezirksbewohner verwirklicht werden können. Hier gibt es etwa Besprechungen, Nachbarschaftsgärtner treffen einander und auch Ausstellungen werden hier veranstaltet. Ein breiteres Angebot wäre jedoch seitens der Gebietsbetreuung wünschenswert.

Mehr Leben im Erdgeschoß

Räume vermitteln

Denn: "Nicht immer ist es erforderlich, ein Lokal fix anzumieten, wenn man eine kreative Idee umsetzen, gemeinsam mit anderen eine Tätigkeit ausüben oder eine Veranstaltung im Bezirk organisieren möchte", heißt es seitens der Gebietsbetreuung. Man will möglichst unbürokratisch und flexibel Räume für Menschen zur Verfügung stellen, die Aktivitäten im Grätzel umsetzen.So gäbe es zum Beispiel in Geschäftslokalen von Gewerbebetrieben, Vereinen oder auch Bezirksämtern immer wieder Platz und Raum, der nicht ständig genutzt werde oder sogar leerstehe. Ein weiteres Ziel dieser Initiative ist damit auch, mehr Leben in die Erdgeschoß-Zonen zu bringen.Dabei müsse nicht immer ein ganzes leeres Lokal zur Verfügung gestellt werden, so Margot Lehmann von der Gebietsbetreuung. Es könne etwa auch ein Lokal Platz für eine Bildergalerie zur Verfügung stellen.Und genau hier will auch die Gebietsbetreuung ansetzen: nämlich zwischen Menschen, die Platz haben, und jenen, die Platz suchen, vermitteln. Wer eine Idee für Simmering hat oder aber Räumlichkeiten für Grätzel-Initiativen anbieten möchte, kann sich unter den E-Mail-Adressen gb3@gbstern.at oder gb11@gbstern.at an die GB*3/11 wenden. Den Ideen werden keine Grenzen gesetzt.