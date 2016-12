Hilfe für Simmeringer Familie

21.12.2016, 00:00 Uhr

Andrea Wittmann und die FPÖ Simmering sammelten für notleidende Simmeringer.

SIMMERING. "Eine Simmeringer Familie benötigt dringend Betten, kann sich diese jedoch nicht leisten", so Katharina Krammer von der FPÖ Simmering. Um zu helfen organisierte sie eine Benefizaktion. Hilfe kam von Andrea Wittmann: Sie stellte ihren Punschstand am Enkplatz und den Punsch zur Verfügung.Für die musikalische Untermalung der Aktion sorgten die Hoch- und Deutschmeister, die live und gratis spielten. "Innerhalb von zwei Stunden konnten wird 1.234,60 Euro sammeln", zeigt sich Krammer beeindruckt.

Für Andrea Wittmann ist die karitative Hilfe fast schon Selbstverständlich. So unterstützt sie auch regelmäßig den Vinzimarkt in der Hauffgasse: Die letzte Lieferung bestand aus Kaffee und Schokolade. Ihr Punschstand am Enkplatz ist noch täglich bis 6. Jänner von 14 bis 22 Uhr geöffnet.