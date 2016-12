Hund Cuppa wurde nach Mazedonien abgeschoben

26.12.2016, 20:19 Uhr

Oft schon hatten die Nachbarn angedroht, dass er wegkommt, weil sie sich nicht um ihn kümmern wollen oder können. Doch immer habe ich gehofft, dass alles gut wird, wenn sie nur den Zaun ausbruchsicher machen und sich mehr um ihn kümmern, sich mehr mit ihm beschäftigen.Heute habe ich erfahren, dass sie ihn nach Mazedonien gebracht haben. Wie es ihm dort ergeht, mag ich mir gar nicht ausmalen.Was sind das nur für Menschen, die ein Lebewesen, das darauf vertraut, dass ihm sein Herrl nichts Böses tut, einfach weggeben, aus Bequemlichkeit, aus Dummheit?Ich bin sicher, dass wir für Cuppa einen guten Platz in Österreich gefunden hätten, wenn sie nur etwas gesagt hätten. Die sozialen Netzwerke wären in so einem Fall eine Möglichkeit gewesen, ihm das zu ersparen, was nun passieren wird.Aber ihn einfach, weil er unbequem geworden ist, wegzugeben, ist einfach nur schrecklich.