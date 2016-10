Hyblerpark: Hundezone soll geprüft werden

05.10.2016, 05:04 Uhr

Wenn notwendig, sollte eine geeignete zweite Fläche oder eine größere Ersatzfläche vorgeschlagen werden. Ein dementsprechender Antrag wurde am 21. September 2016 in der Bezirksvertretung eingebracht und dem Umweltausschuss zugewiesen.Der in der Hundezone vorliegende „Lavasandboden“ wird von den Benützerinnen und Benützern bemängelt. Es treten immer wieder Probleme auf, wenn verschiedene Hunderassen mit unterschiedlichem Verhalten aufeinandertreffen. Auch zu „Hundekämpfen“ ist es bereits gekommen.HundezoneEin Trennzaun innerhalb der Fläche, mit eigenen Zugängen, wäre vorteilhaft. Auch eine zusätzliche Fläche würde eine Entlastung in dem Bereich bewirken, vor allem in Hinblick auf die Neubesiedlung in diesem Gebiet.

Der Umweltausschuss wird sich nun dem Thema widmen und gegebenenfalls Verantwortliche der Magistratsabteilungen bzw. Fachdienststellen beiziehen, um die bestmöglichen Voraussetzungen zur baldigen Umsetzung des Antrags zu schaffen.