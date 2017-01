Neu in Simmering: Polizisten zum Angreifen

28.01.2017, 00:00 Uhr

Die Simmeringer Grätzelpolizisten über ihre ersten Erfahrungen und Probleme im Bezirk.

SIMMERING. Sie sind die ersten Ansprechpartner für die Simmeringer: die Grätzelpolizisten Helmuth Pahr, Patricia Hierreich und Dominique Jelinek. Ihre Aufgaben sind umfangreich: Von der kaputten Straßenlaterne bis zur Lärmbelästigung kümmern sie sich gemeinsam mit Sicherheitskoordinatorin Martina Huszar um die Anliegen der Menschen im Elften.Im Fokus stehen dabei vorwiegend zwischenmenschliche Probleme, mit denen man die Besatzung des Funkwagens nicht belasten könne, so Huszar. Diese sei gleichsam die schnelle Eingreiftruppe, die nach einer Lösung sofort zum nächsten Vorfall fährt.

Der Grätzelpolizist hingegen hat Zeit, sich mit den Menschen und ihren Anliegen zu beschäftigen. Dazu wird er auch vermehrt im Grätzel patrouillieren. So dient er auch als erster Ansprechpartner.Ein Konzept, das bei Helmuth Pahr und Patricia Hierreich voll aufgeht: Sie sind in ihrem Grätzel schon bestens bekannt und mit ihren "Nachbarn" täglich im Gespräch.Die ersten Erfolge kann Helmuth Pahr bereits verzeichnen. So gab es "Streitigkeiten wegen abgestellter Wagen vor einer Einfahrt", so der Gruppeninspektor. Die beiden Nachbarn gerieten regelmäßig aneinander. Verschmutzung, Falschparken und vieles mehr zeigten die beiden bei der Polizei an. Pahr nahm sich Zeit, hörte sich beide Seiten an – und begann ein langes Gespräch mit den beiden. Ergebnis: "Noch herrscht Ruhe."Auch zwischen zwei Brüdern vermittelt der 59-Jährige. Obwohl sie am gleichen Grundstück wohnen, haben sie bereits eine Trennmauer errichtet. Noch ist Pahr am Schlichten.Bei einem Rundgang durch den Kleingartenverein Gaswerk wurde Gruppeninspektorin Patricia Hierreich angesprochen: Man habe zwei verdächtige Gestalten gesehen. Was solle man in so einem Fall tun? "Ansprechen, ob man helfen kann – und wenn man Einbrecher vermutet, auf jeden Fall 133 anrufen", so Hierreich.In der Folge gab es vermehrte Gespräche und Infoveranstaltungen bei den Kleingärtnern. Auch bei künftigen Mitgliederversammlungen wird die Grätzelpolizistin regelmäßig beratend teilnehmen.Inspektor Dominique Jelinek kümmert sich intensiv um die Problemzonen im Hyblerpark. So ist er mit den Jugendvereinen und den Jugendlichen vor Ort im Gespräch.Vom Konzept des Grätzelpolizisten zeigt sich Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) begeistert: "Schon bislang war die Zusammenarbeit sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass sie nun noch besser funktioniert."Wichtig ist dem Team, den Bewohnern die Scheu davor zu nehmen, sich an die Polizei zu wenden – sei es, wenn man verdächtige Gestalten gesehen hat oder ein anderes Problem auftaucht. Sollte der Grätzelpolizist nicht gleich erreichbar sein: Er ruft zurück. Die Simmeringer Grätzelpolizisten erreichen Sie unter Tel. 01/31 310 69 207 oder direkt in den Inspektionen Kaiserebersdorfer Straße, Simmeringer Hauptstraße und Sedlitzkygasse.Das Projekt "Gemeinsam sicher" sieht vor, dass die Menschen ihre Probleme ansprechen. Partnerschaftlich soll dann eine Lösung gefunden werden, die gemeinsam getragen wird, so Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer: "Das Konzept ist ein Kulturwandel in der Polizei."Neben der Verbrechensbekämpfung und der Verbrechensprävention sei die Bürgerbeteiligung das dritte Standbein der Polizei, so Karl Mahrer.Inspektor Dominique Jelinek startet seine Rundgänge aus der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse. Den ehemaligen Fußballer erreichen Sie unter Tel. 01/31 310 69 331.Gruppeninspektorin Patricia Hierreich ist in der Simmeringer Hauptstraße unterwegs. Unter Tel. 01/31 310 69 341 steht die erfahrene Grätzelpolizistin zur Verfügung.Gruppeninspektor Helmuth Pahr versieht schon seit 37 Jahren seinen Dienst in der Polizeiinspektion Kaiserebersdorf. Der 59-Jährige ist unter Tel. 01/31 310 69 311 zu erreichen.