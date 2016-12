Neue Öffis für Simmering

03.12.2016, 00:00 Uhr

Paul Stadler (FPÖ) im Interview über ein Jahr als Bezirksvorsteher in Simmering.

Ich möchte das nicht werten. Viele Menschen sind mit Wohnungsproblemen wie Schimmel in Zimmern oder gewünschtem Wohnungstausch zu mir gekommen. Sie hatten keine Hilfe erhalten. Den meisten konnte ich helfen. Besonders freut es mich auch, dass es mir gelungen ist, mit den Wiener Linien eine Einigung über bessere Öffi-Anbindungen auszuhandeln.

Besonders Kaiserebersdorf, Albern und der Bereich zu Schwechat. Mit der Lösung werden besonders die Einkaufszentren bei der Haide, der Huma und der Metro besser mit den Öffis zu erreichen sein. Auch die S-Bahn-Station Kaiserebersdorf ist dann leichter mit dem Bus zu erreichen.Ich konnte etwa bereits zwei Millionen Euro Schulden zurückzahlen. Die fertiggestellten Kreisverkehre Unter der Kirche und Kaiserebersdorfer Straße machen den Verkehr nun sicherer. Bei den Schulsanierungen schaue ich darauf, dass Geld gespart wird.Bei einer Schule sollte etwa nur die Fassade gemacht werden. Später wären dann die Fenster am Plan gestanden. Günstiger wurde es, da ich Gelder freimachen konnte, um die Fenster gleich mitzusanieren, und dadurch das Gerüst nicht mehrmals auf- und abgebaut werden musste.Das habe ich nie bestritten. Allerdings haben es die Roten nicht fertiggebracht. Es hat offensichtlich einen Stadler gebraucht, um die Sache auf Schiene zu bringen. So musste ich etwa gleich zu Beginn meiner Amtszeit Finanzen für die Kreisverkehre freigeben, da sie zu niedrig budgetiert worden waren.Ich kämpfe weiter für die Simmeringer. Es ist schon sehr interessant, dass vor den Wahlen von Stadträtin Brauner zugesagt wurde, dass die Finanzierung bereits gesichert sei. Nach der Wahl wechselte die Zuständigkeit – und nun wäre plötzlich der Bedarf nicht mehr gegeben.Wir haben 3.000 Unterschriften gesammelt, mit denen die Simmeringer eine zweite Straßenbahnlinie für Kaiser-#+ebersdorf fordern. Die werde ich der zuständigen Stadträtin Uli Sima überreichen. Leider braucht ein Termin bei ihr fünf Monate – beim Bürgermeister habe ich in fünf Wochen einen bekommen!Nein, mich straft sie damit nicht, sondern die tausenden Simmeringer, die täglich bis zu 20 Minuten auf ihre Straßenbahn warten müssen und dann in einer überfüllten Bim fahren müssen.