Simmering: Neues Zuhause für Haidechor

16.01.2017, 07:48 Uhr

Bei den Kinderfreunden in der Braunhubergasse wird nun gesungen.

Der Auszug aus dem alten Proberaum in der Kleingartensiedlung Simmeringer Haide war nicht ganz freiwilig.(siv). "Wir sind hier herzlich aufgenommen worden und fühlen uns wirklich wohl", freut sich Remigius Glinig, Präsident des Simmeringer Haidechors. Dass der Chor nun in der Braunhubergasse probt, liegt daran, dass er aus den alten Proberäumen ausziehen musste. "Uns gibt es nun schon seit 31 Jahren, seit einenhalb Jahren bin ich Präsident. Immer haben wir im Vereinslokal des Kleingartenvereins Simmeringer Haide geprobt, doch damit ist nun Schluss. Der Obmann wollte uns nicht mehr haben", ist Glinig verärgert.

Proben erschwert"In letzter Zeit gab es immer komische Probleme. So durften wir die Anschrift des Kleingartenvereins immer für unseren Chor benutzen. Das war unter anderem nötig, damit wir unseren Dirigenten anmelden können, der bei uns als Geringfügig Beschäftigter arbeitet. doch plötzlich hat der Obmann des Kleingartenvereins einfach unsere Post, die vom AMS gekommen ist, geöffnet und uns auch untersagt, die Adresse und den Adressenstempel zu nutzen", ist Glinig empört. "Wir durften auch nur mehr Proben, wenn ein Mitglied des Kleingartenvereins mitsingt. Doch der hat nun leider im Chor aufgehört, sodass wir ohne ihn nicht mehr in die Räumlichkeiten durften", erzählt Erna Strobl, die Stellvertreterin von Glinig.Missmutige TöneHelmut Kratky, Obmann des Kleinartenvereins sieht die Sache naturgemäß ein wenig anders: "Wir haben uns immer gefreut, dass der Chor bei uns probt, er ist mir sehr am Herzen gelegen. Doch seit Herr Glinig den Chor übernommen hat, ist ein anderer Ton eingetreten", so Kratky. "Außerdem wurde der Dirigent auf unseren Verein angemeldet. Das habe ich erfahren, nachdem ich die Post geöffnet ich mit dem AMS telefoniert habe. Der Brief erging an unseren Verein. Daraufhin habe ich untersagt, die Adresse zu verwenden. Es gab auch einige andere Vorkommnisse, sodass sich der Vereinsvorstand entschieden hat, den Chor hier nicht mehr proben zu lassen, wenn nicht eines unserer Vereinsmitglieder anwesend ist. Das ist nun nicht mehr der Fall. Es tut mir zwar leid, aber ich habe auch eine Verantwortung den Vereinsmitgliedern gegenüber", so der Obmann.Mit Anfang November ist der Chor nun in sein neues Probelokal zu den Kinderfreunden in die Braunhuber gezogen und fühlt sich hier sehr wohl. Die derzeit etwa 25 Chormitglieder würden sich auch über Zuwachs freuen. "Allerdings müssen die neuen Sänger und Sängerinnen über Zeit verfügen, da wir im Jahr an die 25 Konzerte geben", so Glinig.Info: www.simmeringer-haidechor.at