16.02.2017, 07:41 Uhr

„Simmeringer helfen Simmeringern“ und POKER MIT HERZ sammeln € 520,- an Spenden für Manuel Kisser beim Charity-Poker auf dem Ball der Roten HerzenStadtrat Dr. Michael LUDWIG und SPÖ Simmering Vorsitzender Abg.z.NR Dr. Harald TROCH unterstützen die SpendensammlungInsgesamt wurde die Familie Kisser von POKER MIT HERZ mit € 4.686,- für die Anschaffung eines Deckenliftes unterstützt. Der 14-jährige Manuel leidet seit seiner Geburt an einer schweren Epilepsie. Durch den Einbau des Deckenliftes in der Wohnung wird Manuels Mobilität zu Hause wesentlich verbessert.Wir freuen uns sehr, dass Manuel mit dem mobilen Deckenlift geholfen werden konnte. Der Lift ermöglicht es, den Jungen in die Badewanne zu bringen, ihn in den Räumen der Wohnung zu bewegen, er schont die Gesundheit der Eltern, da Manuel nun nicht mehr getragen werden muss, und verhilft der ganzen Familie zu einem unter diesen Umständen einigermaßen erträglichen Leben.******© Curt Themessl