Wiener Lerntafel: Lernen soll Spaß machen

12.01.2017, 09:37 Uhr

Nicht immer können sich Eltern Nachhilfe für ihre Kinder leisten – dann springt die Wiener Lerntafel ein.

SIMMERING. Am Nachmittag wimmelt es in den Räumen der Wiener Lerntafel in der Simmeringer Dommesgasse 6. Nach Schulschluss treffen nach und nach immer mehr Kinder ein. Nachdem sie sich in eine Liste eingetragen haben, suchen sie sich in der Hausübungszone einen Platz und holen ihre Hefte und Bücher aus den Schultaschen. Hier her können die Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren auch noch kommen, wenn sich ihre Noten bereits durch die Lernhilfe verbessert haben.

Rucksack voller Angst

Verantwortlich für Kinder

"Nachhilfe in Einzelstunden bieten wir nur Kindern an, die es wirklich brauchen, also nicht nur Einser und Zweier haben. Aber auch bei den Hausübungen erhalten die Schüler Unterstützung von unseren ehrenamtlichen Lernhelfern", so Florian Selimov, eines der Gründungsmitglieder des Vereins."Wenn die Kinder das erste Mal zu uns kommen, dann haben sie einen Rucksack voller Angst mit – vollgepackt mit Dingen, die sie nicht können. Wir bauen sie auf und zeigen ihnen, was sie gut können. Lob ist sehr wichtig", so Selimov.Grundbedingung für die Unterstützung ist, dass die Familien finanziell bedürftig sind. "In einem pädagogischen Erstgespräch wird außerdem abgeklärt, was die Kinder brauchen. Denn es gibt unzählige Ursachen, warum das Kind nicht gerne lernt", so Selimov, der selbst ein privates Nachhilfeinstitut leitet und sich bei der Wiener Lerntafel ehrenamtlich im Vorstand engagiert. Unterstützt werden die Kinder in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch.Peter Staudinger ist ein Urgestein bei der Lerntafel. Der 75-Jährige gibt seit viereinhalb Jahren Nachhilfe, meist in Mathematik. "Ich bin Bauingenieur, habe aber mein Hobby zum Beruf gemacht und einen Buchladen eröffnet. Ich finde, dass ich als Erwachsener für alle Kinder zuständig bin, denn Kinder sind schwächer als wir." Das ehrenamtliche Engagement für den Verein bereitet ihm sichtlich Freude: "Es macht mir Spaß, den Kindern etwas beizubringen. Ich bin etwa acht Stunden in der Woche hier und habe bereits über 1.200 Stunden Nachhilfe gegeben."So motivierte und engagierte Menschen wie er werden laufend gesucht. "Wir nehmen auch gerne Spenden oder Patenschaften an, damit wir die Kinder weiter beim Lernen unterstützen können," so Selimov. "Gerade jetzt, wo unser Verein fünf Jahre alt geworden ist, würde uns das freuen."