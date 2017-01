!! "ROTE HERZEN BALL" !! in Simmering

14.01.2017, 17:41 Uhr

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Bezirksparteivorsitzenden der SPÖ Simmering und Nationalratsabgeordneten Dr. Harald TROCH, des SWV Simmering Vorsitzenden und „Fiaker-Baron“ Wolfgang FASCHING und der Ballorganisatorin BV a.D. Eva-Maria HATZL.

Bei der feierlichen Eröffnung wurde Stadtrat Dr. Michael LUDWIG als Ehrengast begrüßt und auch den Unterstützern des Abends – Unternehmer Peter ZANONI (Eigentümer und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Concord Card Casinos), seine Gattin Henrieta ZANONI (Leiterin von "Poker mit Herz"), Unternehmerin und stv. SWV Wien Frauen-Vorsitzende Mag.a Ortrun GAUPER und Mag. Martin LENIKUS (Geschäftsführer Lenikus Unternehmensgruppe) – gedankt.Weiters genossen Oberärztin Dr. Karin Birgit DOSKOZIL, Mag. Wolfgang HAUNOLD (OeNB Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement und Zahlungsverkehr) mit Gattin Christina, Wien Energie Marketing-Chefin Mag.a Alexandra RADL, A1 Vorstand Mag. Stephan HANZAL, Karl GIETLER MBA (stv. REWE-Konzernbetriebsratsvorsitzender), Lic.M. Ramona MILETIC, Hailu YAZACHEW (Obmann Hilfsprojekt "SITOTA – Bildung für Kinder in Äthiopien") mit Gattin Eveline, Rechtsanwalt Mag. Heinz WOLFBAUER, Kommunikationsexpertin Mag.a Elisabeth WOLFBAUER-SCHINNERL, Fiaker Christian EBERHART, SPÖ Wien-Bauernchef BR Thomas STEINHART mit Gattin sowie die Gemeinderäte Mag.a Birgit JISCHA und Ernst HOLZMANN mit Gattin einen unterhaltsamen Abend in Simmering.Beim Charity-"Poker mit Herz" wurde zugunsten des schwerstbehinderten 13-Jährigen Manuel aus Simmering gesammelt. Mit den eingenommen Spenden wird zur Finanzierung des Einbaus eines lebenserleichternden Liftes beigetragen, um so Manuels Mobilität zu Hause zu verbessern.