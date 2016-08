Dem Wunsch der Bürger wurde nun nachgekommen!

29.08.2016, 19:54 Uhr

Somit wurde ein Bürgeranliegen endlich umgesetzt, nachdem die damalige "Rote Alleinherrschaft" diesen Antrag in der Vergangenheit zweimal abgelehnt hat. Dieser Antrag kam in Zusammenarbeit mit ÖVP, Grüne, NEOS zustande. Seit der letzten Wahl lebt in Simmering die Demokratie. Fairness halber erwähne ich doch, dass die SPÖ bei dem dritten Versuch, mitgestimmt hat.Ende gut, alles gut ;-))Alfred Krenek