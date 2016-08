, 9863 Rennweg am Katschberg AT

Pöllatal , 9863 Rennweg am Katschberg AT

Am Samstag, dem 3. September, findet der 10. Bacherlebnis-Lauf im Pöllatal des Laufsportclub Rennweg/Katschberg statt. Start/Ziel: ist am 1. Parkplatz im Pöllatal (Grillplatz) Startzeiten: 13.30 Uhr Kids-Cup, 14 Uhr Staffel-Lauf (4mal 1 km), 15 Uhr Gesunde Gemeinde Cup, Volkslauf und Nordic Walking.

Beim Bacherlebnislauf im Pöllatal hat man die Gelegenheit, die Freude an der Bewegung in der freien Natur zu genießen. Besonders der Staffellauf und der Gesunde Gemeinde Cup mit Durchschnittszeit Wertung haben sich zu beliebten Bewerben entwickelt.



Anmeldung bzw. Kontakt:

LSC-Rennweg, Obmann Edi Kratzwald, Tel.: 0664-4519873

www.lsc-rennweg.at