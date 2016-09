6. Kulturgastspiele im Thermenhotel Ronacher

Bereits zum sechsten Mal finden heuer vomdie Kulturgastspiele im Thermenhotel Ronacher statt. Hotelchefin Simone Ronacher und dem Künstlerischen Leiter Günther Beelitz ist es erneut gelungen, profilierte Schauspieler und Musiker für ein Gastspiel auf der Festspielbühne in Bad Kleinkirchheim zu gewinnen:Den Auftakt macht Andreas Martin Hofmeir am 7. Oktober mit seinem Abend "Kein Aufwand", einer musikalisch-kabarettistischen Lesung über seine Erfahrungen als Tubist und Weltreisender. Hofmeir, ausgezeichnet u.a. mit einem Echo Classic, gilt als einer der besten Musiker seiner Generation und ist als Kabarettist von hohen Gnaden eine große Doppelbegabung. Bei seinem umwerfend witzigen Programm wird er an der Gitarre begleitet von André Schwager.

Ein Wiedersehen gibt es mit Publikumslieblingen wie Peter Simonischek und Brigitte Karner, Michael Quast und den drei umjubelten Stars des längst Kult gewordenen Abends "Abba jetzt", Tilo Nest, Hanno Friedrich und Alexander Paeffgen. Dabei ist auch Tobias Moretti, der 2013 mit „Münchhausen“ das Publikum begeisterte. Mit Suzanne von Borsody, Michaela Alphons, Heiko Ruprecht, Michael Vogtmann, Heikko Deutschmann und Peter Lohmeyer ist ein kleines „who is who“ der deutschsprachigen Schauspielszene vertreten.Andreas Martin Hofmeir "Kein Aufwand ": Musikalisch-kabarettistische Lesung. An der Gitarre: André SchwagerSuzanne von Borsody "Ein Loblied auf die Freundschaft": Gedichte, Zitate und Texte von Goethe bis Rilke. Am Cello: Kathrin BahnhirlTobias Moretti " Thomas Bernhard: Goethe schtirbt"Manuela Alphons „Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren“: Die Schauspielerin widmet Bertolt Brecht einen poetisch-musikalischen Abend. Am Klavier: Klaus-Lothar PetersPeter Lohmeyer: "C.F. Delius: Der Sonntag an dem ich Weltmeister wurde"Peter SImonischek und Brigitte Karner "Daniel Glattauer: Gut gegen Nordwind"Heikko Deutschmann "Joseph Roth: Die Trübsal der Strassenbahn"Michael Quast "Sex & Crime"Heiko Ruprecht & Michael Vogtmann „Der Ackermann und der Tod“. Ein Streitgespräch von Johannes von Tepl An der Orgel: Peter ZeinerIn der Kirche St. KathreinTilo Nest/Hanno Friedrich/Alexander Paeffgen mit "Abba jetzt!" Die musikalisch-genialische, etwas unverschämte Hommage an die schwedischen Popgötter.Für Hotelgäste ist der Eintritt frei. Ein kleines Restkarten-Kontingent steht Tagesgästen zur Verfügung – im Rahmen besonderer Angebote wie dem Wellness&Festival-Package oder dem Hauben-Verwöhn-MENÜ.Besonderes Highlight für alle Ronacher-Gäste: Man erlebt große Künstler nicht nur hautnah auf der kleinen-feinen Festspielbühne, sondern kann sie beim anschließenden„Meet & Greet“ auch persönlich kennen lernen und ins Gespräch kommen.Thermenhotel Ronacher, Tel. +43 4240 282 www.ronacher.com