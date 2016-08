7. Seebodner Strudelfest

Strudelspaziergang

Erstmals findet heuer als Einstimmung zum Strudelfest am, ein Seebodner Strudelspaziergang statt. In 2,5 Stunden kann man als Einstimmung zum 7. Strudelfest viele Geschichten von Seeboden mit dieser kulinarischen Reise entlang der Seepromenade erleben. An drei Stationen genießt man ein 3-Gänge-Strudelmenü. Start:, Fischereimuseum Seeboden.Anmeldung: bis 5. September im Tourismusbüro Seeboden +43 4762/81210 15, Kosten: 20 Euro/Person - 12 Euro/Kind.

Seebodner Strudelfest

Festprogramm

Das 7. Strudelfest in Seeboden findet am, im Seezentrum statt. Umbeginnt der große Strudelumzug mit örtlichen Vereinen, Kinderprogramm mit Strudelbackstube, Ponyreiten, Kutschenfahrten, musikalische Darbietungen heimischer Musikgruppen und Chöre, Strudelgenussmeile, Trachtenmodeschau, uvm. Auch eine Prämierung der Seebodner-Strudelkönigin findet statt. Handwerkskünstler aus der Region zeigen ihr Können! Der Eintritt ist frei!10 Uhr Moserhof - Umzug zum Festgelände11 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister11.30 Uhr Konzert der Trachtenkapelle Lieserhofen13 Uhr Verschiedene Darbietungen von Musik und Gesangsgruppen14.30 Uhr Steinbock-Modeschau16 Uhr Musik und Unterhaltung mit den Kapelle „Neuvirtovi Stajerci“ aus Maribor Prämierung Strudelkönig/in, danach gemütlicher AusklangGanztägig: Kinderbackstube, Oldtimertraktoren