Advent auf der Raineralm in Mallnitz

Gemeinsam mit der Trachtenkapelle Mallnitz lädt die Raineralm am Sonntag, den 18. Dezember zu einer vorweihnachtlichen Wanderung in das Seebachtal ein.

Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Haus Ranacher um über den Winterwanderweg vorbei an der Maggonighütte und einer weiteren Station den Klängen der Turmbläsergruppe und des MGV Mallnitz zu lauschen.

Nach einem Empfang durch die Klarinettengruppe und einem wärmenden Glühmost gibt es dann in der Raineralm bei Gedichten und weiteren weihnachtlichen Klängen von Querflöte und Steirischer einen kulinarischen Abschluss aus der traditionellen Weihnachtsküche.