Advent im Schloss

Der Kreativ-Kreis Gmünd lädt auch dieses Jahr wieder zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt im Schloss Lodron ein. Eröffnung:In wohliger Wärme in den Stadtsälen können sie schmöckern, schauen und staunen. Die Mitglieder des Kreativ-Kreises bieten wieder handgefertigte Unikate in riesiger Auswahl an. Von, bieten über 40 Aussteller Keramik, Holzarbeiten, Patchwork, Schmuck, Geschenke, Deko, Strickereien, Strickwaren, Klosterarbeiten, Krippen, Filzarbeiten, Genussprodukte und mehr an. Weihnachtshütten warten im wunderschönen Schlosshof mit heißen Köstlichkeiten ab 14 Uhr auf.

Eröffnung mit Posaunenduo Alfred und HanslMusikschule Lieser- MaltatalChor der Dorfgemeinschaft BaldramsdorfMusikschule Lieser- MaltatalTexte zum AdventTombOlidesMusikschule Lieser-Maltatal, Texte zum AdventEngel holen den "CHristkindl-Briefkasten" ab,Lieder zum AdventFür die Kleinsten: Sonntag ab 16 Uhr Märchenstunde mit Basteln, Donnerstag ab 16 Uhr Märchenstunde und Warten auf die Engel