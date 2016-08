Almsingen am Katschberg

Ablauf

Am, wird am Katschberg gewandert, gesungen und musiziert. Veranstalter ist der Fremdenverkehrsverband Katschberg-Rennweg in Kooperation mit der Arge-Volkskultur Kärnten.Umbeginnt das Treffen aller Chöre und Musikgruppen in Rennweg, darauf folgt die Begrüßung durch Bürgermeister Franz Eder.Umbeginnen die Wanderungen sternförmig - die Wanderer Rennweg und Pöllatal bleiben unten.1. Wanderung ins Pöllatal zur Kochlöffelhütte2. Wanderung zum Fischteich – Schoberblickhütte3. Wanderung rund um Rennweg - ein Ort hält Wort4. Wanderung zur Gamskogelhütte5. Wanderung zur Pritzhütte6. Wanderung zum Adlerhorst (nur mit Sessellift möglich) Wirnsberger Marterl, Einkehr Adlerhorst, Wandern ins Tal unter dem Lift7. Katschberg Gourtmetwanderung (Käse in der Einkehr, Bier im Stamperl, Kuschelalm mit Wadelmassage, Räucherforelle, Singen im Weinkeller.8. Wanderung zur Kösselbacheralm9. Wanderung zur Branntweinhütte

Infos

Anmeldung der Vereine

Ende: UmTreffen am Dorfplatz am KatschbergJeder Chor und Musikgruppe erhält einen Wanderführer, die Wanderroute und pro Person Bons für 1 Getränk und 1 Essen auf seiner Wanderhütte. Alle Sänger und Musikanten sind am 3. September auf eine gratis Nächtigung mit Frühstück in den Hinteregger-Hotels eingeladen.Für Sänger, Musikanten und Volkstänzer wird ein Probetag in den Hinteregger Hotels mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen verlost. Gäste sind natürlich eingeladen mitzuwandern.Im Tourismusbüro Katschberg, urlaub@katschberg.at, Tel: 04734/630 und 04734/330Projektleitung: Richi Di Bernardo Em: richi@dibernardo.eu/ 0664/22 221 29.