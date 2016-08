30.08.2016, 00:19 Uhr

Diese europarechtlich streng geschützte und vom Aussterben bedrohte Hummelart ist mir im Ankogelgebiet vor die Linse gekommen.Der Österreichische Naturschutzbund freut sich mit mir!Mein Fund ist laut Prof. Johann Neumayer der bisher am weitesten östliche in Österreich.Der Fundort war in ca. 2650 m Seehöhe.Die Alpenhummel kann aber noch in 3000 m Seehöhe überleben und ist damit die wichtigste Bestäuberin der Alpenpflanzen in den Gipfelregionen.