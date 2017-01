, Hauptpl. 1 , 9853 Gmünd in Kärnten AT

Stadtsaal Gmünd , Hauptpl. 1 , 9853 Gmünd in Kärnten AT

Die Freiwillige Feuerwehr Gmünd bittet am Samstag, 4. Feber ab 20 Uhr zum Feuerwehrball in den Stadtsaal.

Für Unterhaltung und Stimmung sorgen die HIKO´s und DJ Kohle an der Discobar. Karten kosten im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse sieben Euro.