Bernhard Regenfelder liest in der Stadtbücherei

, Jahnstraße 3 , 9800 Spittal an der Drau AT

Stadtbücherei , Jahnstraße 3 , 9800 Spittal an der Drau AT

Die Stadtbücherei Spittal lädt am Donnerstag, 19. Jänner um 19.30 Uhr zu einer Lesung mit Bernhard Regenfelder.



Seine Kindheit verbrachte der Journalist und Autor Bernhard Regenfelder in Spittal an der Drau. Schon damals faszinierte ihn das geschriebene Wort. Im Jahr 2014 hatte er sein Thriller-Debüt mit dem Buch „Das Genius Patent“. Der große Erfolg, dieses bis ins Kleinste ausrecherchierten und auf historischen Fakten beruhenden Buches, bildet den Grundstein für den zweiten Band „Genius Stratege“. Aus den ersten beiden Bänden (Das Genius Patent & Der Genius Stratege) wird er am Donnerstag, 19. Jänner 2017 um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Spittal/Drau (Jahnstraße. 3) vorlesen und gleichzeitig auf Band 3 schmackhaft machen – www.brainfields.at.