Berufsspionage - Unternehmen öffnen ihre Türen

Amist es wieder so weit: bereits zum siebenten Mal organisiert die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) einen Nachmittag der offenen Türen bei zahlreichen Oberkärntner Betrieben. Auftraggeber der BBOK ist das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten. Die BBOK wird finanziert durch das AMS und das Land Kärnten, mit Unterstützung von Wirtschaftskammer (WK) und Industriellen Vereinigung (IV).In den Bezirken Spittal, Hermagor, Villach, Villach-Land und Feldkirchen beteiligen sich an der „Berufsspionage“ insgesamt 64 namhafte Unternehmen, vom Kleinbetrieb bis zum international tätigen Konzern.

Im Bezirk Spittal machen diese Unternehmen mit: Adler-Apotheke/Obervellach, AlphaTech/Dellach, Altenpflegeheim DDr. Wagner/Mühldorf, asut computer/Spittal, Autohaus Huber/Kolbnitz, Baby- und Kinderhotel/Trebesing, Blumenmosaik/Flattach, Europlast/Dellach, Hasslacher/Sachsenburg, Hellmerich HPC/Seeboden, Hubertus-Apotheke/Spittal, Hübner Farben/Spittal, Kärntnermilch/Spittal, Linder Recyclingtech/Spittal, Merck/Spittal, PetzDruck/Spittal, RHI/Radenthein, Tischlerei Rindlisbacher/Mühldorf und Tischlerei Unterwaditzer/Berg.Eltern und ihre Kinder, die sich im siebenten oder achten Schuljahr einer NMS/AHS befinden, haben auch diesmal die Möglichkeit, sich aus erster Hand über 60 unterschiedliche Berufe zu informieren und diese auch auszuprobieren: in der Metall- & Elektrotechnik, im Bau- und Baunebengewerbe, im Handel, im IT-Bereich, in Dienstleistungs-, Tourismus- und Pflegeberufen. Bei der direkten Begegnung mit der Arbeitswelt in den Betrieben können die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihnen für die spätere Entscheidung – „14, was nun?“ – hilfreich sein werden.Die Anmeldung erfolgt ausnahmslos online über die Internetseite www.bbo-kaernten.at und ist bis einschließlich, möglich. Auf dieser Website finden Sie auch weitere Informationen zur Veranstaltung und über die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten.