Beste Stimmung beim Möllbrückner Kirchtag

Bald ist es wieder so weit. Die Möllbrückner Zechgemeinschaft lädt auch heuer wieder recht herzlich zum Möllbrückner Kirchtag am 8. und 9. Oktober im VAZ- Möllbrücke ein.



Am Samstag sorgen "Die Grafen" für Stimmung, in der Disco heizt DJ Tom Russelcorner so richtig ein. Der Eintritt kostet bis 22 Uhr fünf Euro, danach sieben Euro.



Am Sonntag beginnt der Kirchtag um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend sorgt das "Falkerter Schilehrer-Trio" und die "Malzbratla" für Unterhaltung.

Um 14 Uhr findet der traditionelle Festumzug durch den Ort statt. Abmarsch ist beim Bierstüberl. Danach sorgen noch"Mölltallica" für den perfekten Kirchtagsausklang.



Auf euer kommen freut sichdie Zechgemeinschaft Möllbrücke