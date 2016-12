BG Porcia lädt zum "Tag der offenen Tür"

, Zernattostraße , 9800 Spittal an der Drau AT

bundesgymnasium , Zernattostraße , 9800 Spittal an der Drau AT

Das Bundesgymnasium Porcia lädt am Samstag, den 17. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr zum "Tag der offenen Tür".

Hier besteht die Möglichkeit, vor dem Adventshopping die große Vielfalt der Schule live an einem Tag der offenen Tür zu erleben. Alle Module der Unterstufe, die Nachmittagsbetreuung sowie die Schwerpunkte werden vorgestellt und es gibt alle wichtigen Informationen über das BG Porcia. Man kann also an diesem Vormittag Schule hautnah erleben! Für Speis und Trank wird ebenso bestens gesorgt sein.

Schnuppertage gibt es wieder ab Mitte Dezember für Kinder der vierten Klassen. Diese haben die Möglichkeit, einen Vormittag in der Schule zu verbringen und den Unterricht zu erleben. Ein Anruf unter 04762/2210 genügt.