Collegio per Sonare - Großer Serenadenabend

Das Genre der Bläserserenaden erlebte in der Wiener Klassik, und hier vor allem mit den großen Serenadenwerken von W.A. Mozart ihren ersten großen Höhepunkt. Nahezu jeder große Fürstenhof hielt sich in dieser Zeit ein Bläserensemble, das in vielfältiger Weise zur Erbauung und Unterhaltung der höfischen Gesellschafteneingesetzt wurde.Diese Ensembles brachten aber auch die klassischen Opern in speziellenBläserbearbeitungen „Unters Volk“. Viele Komponisten aller nachfolgenden Epochen,bis in die Neuzeit hinein, griffen diese Gepflogenheit auf, sodass für diese großenBläserbesetzungen doch ein breites Repertoire entstanden ist.

Das Ensemble Collegio per Sonare, bestehend aus Musikern des Oberkärntner Raumes hat sich zur Aufgabe gesetzt, diese jahrhundertealte Tradition wieder mit neuem Leben zu erfüllen.in der Kultbox Mörtschach