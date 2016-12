„Da Heiland werd kumman!"....ein stimmiger Abend!

, Kirchgasse 36 , 9853 Gmünd In Kärnten AT

Stadtpfarrkirche , Kirchgasse 36 , 9853 Gmünd In Kärnten AT

Am letzten Adventsonntag vor Weihnachten, den 18. Dezember um 19 Uhr, veranstaltet der MGV 1834 Gmünd ein besinnliches Adventkonzert.

Die Singgemeinschaft Gmünd, der MGV Malta, Weisenbläser der Stadtkapelle Gmünd, Rudi Ziel an der Orgel und natürlich der Männergesangsverein Gmünd 1834 zaubern vorweihnachtliche Stimmung in die Stadtpfarrkirche Gmünd und hoffen auf zahlreichen Besuch.

Die Liedauswahl, der Kerzenschein der vielen Laternen, in die Kirche getragen von den Männern des MGV und die heiteren und besinnlichen Text von Bernadette Brandstätter lassen sicher auch harte Herzen ganz weich werden.

Ein Abend als Einstimmung auf Weihnachten.



Bei Glühwein und Kastanien kann man noch lange um die Feuerstellen vor der Kirche den letzten Adventsonntag ausklingen lassen.