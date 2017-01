Demenz für Anfänger

Was passiert bei Demenz, welche Symptome können auftreten und kann jeder dement werden? Wie gehe ich mit Menschen mit Demenz um? Was kann ich vorbeugend tun?

Fragen über Fragen, die beantwortet werden wollen. Demenz für Anfänger soll helfen, anschaulich und verständlich in die Thematik Demenz einzutauchen.



Der Vortrag mit Christine Granig, Erziehungs– und Bildungswissenschaftlerin, findet am Donnerstag, 2. Feber ab 14 Uhr im Gemeindesitzungssaal Rangersdorf statt.

Information: FamiliJa Familienforum Mölltal, 04782 2511, www.familija.at.