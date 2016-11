"Der Darm ist die Wurzel der Pflanze Mensch"

Möllbrücke: Teurnia Apotheke |

Die Darmgesundheit hat Auswirkungen auf den gesamten Körper. Egal ob Nährstoff- oder Energieaufnahme, Immunsystem, Hormonhaushalt oder Stressadaption.

Der Darm hat überall seine Finger im Spiel. Darmcoach Marco Privitera referiert am Donnerstag, 1. Dezember um 19.30 Uhr in der Teurnia Apotheke zu diesem Thema.



Der junge Grazer Biologe informiert Sie über das menschliche Verdauungssystem, insbesondere welche wichtigen Funktionen der Darm hat und wie ihn seine Bewohner, die Darmbakterien, dabei unterstützen.

Der Mensch und sein Darm, ein unschlagbares Duo, solange es richtig funktioniert!

So wie der Motor eines Autos, funktioniert der Darm auch nur dann optimal wenn die verschiedenen Einheiten, z.B. Darmschleimhaut und bakterielle Bewohner, gut aufeinander abgestimmt sind. Die sogenannte physiologische Darmflora (also unsere gesunden Darmbakterien) hat dabei sehr wichtige kontrollierende Funktionen auf das Immunsystem, auf Stressreaktionen und sie bestimmen sogar, wer sich im Darm ansiedeln darf und wer ausgeschieden wird.