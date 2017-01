Er ist vollgetankt, frisch poliert und bringt die Party auf die Piste! Der Ö3-PistenBully tourt wieder den ganzen Winter quer durch Österreichs schönste Skigebiete und heißt die Wintersportler/innen vor traumhaftem Panorama mit Musik, Musik und noch mehr Musik willkommen. Amstoppt der Ö3-PistenBully in Heiligenblut am Großglockner, wo Ö3-DJ Christoph Wiesner tagsüber für eine entspannte Pause zwischendurch und am späten Nachmittag für die perfekte Aprés-Ski-Party sorgt.Abwird einer der schönsten Plätze des Skigebiets zur „Ö3-Bergstation“. Liegestühle mit kuscheligen Felldecken, Schwedenfeuer, Palettenmöbel & Gastro-Schmankerl sorgen – gemeinsam mit der besten Aussicht und den chilligen Sounds von Ö3-DJ Christoph Wiesner – für den richten Wohlfühlfaktor beim Fallbichl. Ab 16.00 Uhr findet man den Ö3-PistenBully dann bei der „Ö3-Mittelstation“ Rossbach. Dort wird die Piste in einen Dancefloor verwandelt und so zum Aprés-Ski-Hotspot .

Die Facts zum Ö3-PistenBully in Heiligenblut am Großglockner: Ö3-Bergstation @ Fallbichl: Ö3-Mittelstation @ Rossbach· Mit Ö3-DJ Christoph WiesnerDer Ö3-PistenBully ist in dieser Wintersaison bereits zum sechsten Mal quer durch Österreichs schönste Skigebiete unterwegs und bringt die Party auf die Piste – mit Musik, Musik, Musik! Die Ö3-DJs begleiten die Wintersportler/innen durch den Skitag und begeistern mit einem Musikmix aus aktuellen Hits, den Ö3-Austria Top 40, den besten Dance- & House-Sounds sowie Pop- & Rock-Klassikern.Alle Tour-Stopps gibt‘s auf oe3.ORF.at .