"Die Kinder des Fechters" im Kulturkino

Am Donnerstag, 13. Oktober um 19 Uhr wird im Kulturkino Gmünd der Spielfilm "Die Kinder des Fechters" gezeigt.



Inhalt:

Anfang der 1950er-Jahre: Auf der Flucht vor Stalins Geheimpolizei versteckt sich der junge Fechter Endel als Sportlehrer in einem kleinen Küstenstädtchen in Estland. Er unterrichtet die Kinder im Fechten – ungeachtet aller Probleme mit den kommunistischen Bürokraten und den misstrauischen Kollegen. Im Umgang mit den Kindern, die durch den Krieg meist vaterlos und verängstigt sind, findet Endel seine innere Berufung und wird für die Kinder zu einem Vorbild und Vaterersatz. Auch die junge Lehrerin Kadri sieht in Endel mehr als einen Kollegen. Als die Kinder an einem Fecht-Wettbewerb in Leningrad teilnehmen wollen, muss Endel sich entscheiden: Soll er dem Wunsch der Kinder nachkommen und dabei riskieren, verhaftet zu werden oder ihre Hoffnungen und Träume enttäuschen? Die Geschichte ist angelehnt an das wahre Schicksal des estnischen Fechters Endel Nelis und war Finnlands Oscarbeitrag für den besten fremdsprachigen Film 2016.