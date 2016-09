Mit der Komödie „Die Oma gibt Gas“ von Rüdiger Kramer startet „Fritzis Theatergruppe“ in den Spittaler Theaterherbst. In gewohnter Manier hat sich die Truppe, rund um Spielleiterin Fritzi Golobic vorgenommen, die Lachmuskeln ihrer Besucher wieder zu strapazieren.Auch wird, wie schon in den Jahren zuvor, mit Hilfe von Sponsoren wieder ein Kind aus der Region unterstützt.Peter und Inge Weckmeyer haben es nicht leicht. Nicht nur, dass ihr Sohn Peter mit seiner jungen Frau Lisa aus finanziellen Gründen bei ihnen wohnt, sondern auch Oma Sophie mit ihrem Heinrich ein und aus geht, wie es ihr gefällt. Als der Neue Nachbar, ein italienischer Nudelvertreter, das Blut der Damen in „Wallungen“ bringt, wird es turbulent. Die Weckmeyer Männer buhlen wieder um die Gunst ihrer Frauen und Oma Sophie hat, wie immer, eine Lösung parat.

NachmittagsvorstellungZeBRA, Villacherstraße Spittalvon 8 Uhr bis 20 Uhr bei Autohaus Oskar Dörfler unter 0664/50 42 888