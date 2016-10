Die Vogelscheuchen tanzen wieder am Katschberg

Am Katschberg geht es wieder rund, wenn der diesjährige Vogelscheuchen-Kehraus im Rahmen der Katschberger HoamART abgehalten wird. Bis zuletzt sind Einreichungen gültig, jeder kann seine Vogelscheuche vom Feld, Obst- oder Gemüsegarten mitbringen.Seit Jahren organisiert die Familie Hinteregger mit dem Katschberg Tourismus einen Vogelscheuchen-Wettbewerb. Die künstlerisch anspruchsvollen Vogelscheuchen vieler Teilnehmer werden von einer hochkarätig besetzten Jury bewertet. So waren Heimo Schinnerl (2014) oder Elisabeth Köstinger (2015) und Kärntner Landjugendvertreter (2014 und 2015) in der Jury.

In diesem Jahr war das Gerangel um die Plätze am Katschberg schon weitaus größer, denn ob die Chöre oder Sänger zum Almsingen oder die Alphornbläser auftraten, die Vogelscheuchenkolonie wuchs und wuchs. Viele Gäste brachten zudem ihre Vogelscheuchen mit und nun geht es ins Finale.Amwird abbeim Stamperl von einer fachkundiger Jury unter der Leitung vom Karl Naschenweng, seines Zeichens auch Chef des Bundes der Heimat und Trachtenvereine Kärntens, die strenge Auswahl für die Siegervogelscheuche getroffen.Zu gewinnen gibt es wieder zwei Aufenthalte für zwei Übernachtungen am Katschberg, gesponsert von den Hinteregger Hotels.Isolde und Wolfgang Hinteregger unterstützen diesen wunderschönen Brauch der Vogelscheuchen und hoffen, auf diese Weise die Traditionen nicht nur von Kärnten auf den Katschberg zu bringen, sondern in den nächsten Jahren auch vermehrt Trachtenvogelscheuchen aus den Ländern der Gäste empfangen zu dürfen.Wie unsere Bilder zeigen, sind heuer schon sehr viele Vogelscheuchen aus den Kärntner Tälern, Städten und Almen zu besichtigen.Die Vogelscheuchen schützen seit jeher Felder, Gärten und Obstbäume und sind Teil unserer Kultur. Wer sich für die Tradition der Vogelscheuchen einsetzt ist auch Träger und Erhalter unserer Traditionen und unseres Brauchtums. In jener Zeit, in der rigoros gespritzt wurde, verschwanden auch die Vogelscheuchen. Mit den Biobauern kommen aber auch die Vogelscheuchen wieder zum Einsatz. Wenn es darum geht, den Menschen regionale Nahrungsqualität zu vermitteln, steht die Vogelscheuche untrennbar mit den Produkten der Qualität in Verbindung. Auf Kirschbäumen, in Gemüsegärten und frisch gesetzten Feldern tauchen auch die Vogelscheuchen in verschiedenen Regionen wieder auf. Beliebt sind die Vogelscheuchen auch als Hinweis für Buschenschenken oder Weinbauern. Zudem sind sie Blickfänge der ländlichen Idylle und beliebtes Motiv für Fotos und Selfies.Kontakt: Hinteregger Hotels Katschberg, Manuela Kaltenbunner, Katschberghöhe, A-9863 Rennweg, Tel.: +43(0)4734 250, Fax: +43(0)4734 250-41, www.hinteregger-hotels.at, marketing@hinteregger-hotels.com