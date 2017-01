Fasching in Spittal: Premieren-, Familien- und Seniorensitzung

Die Faschingsgilde Spittal startet mit einem kräftigen "Helei" in den Fasching.Es ist wieder soweit. Ab jetzt regiert die Faschingsgilde unsere schöne Lieserstadt. Die Gilde freut sich auf eine lustige Faschingszeit und bietet bei den zahlreichen Sitzungen ein abwechslungsreiches, buntes Programm.Die Premierensitzung findet amim Stadtsaal Spittal statt.Für alle Familien und Senioren gibt´s amdie Familien- und Seniorensitzung (Einlass 14 Uhr).

Am Sonntag, den 12. Feber wird ab 14 Uhr Kinderfasching gefeiert, am 25. Februar startet um 12.22 Uhr der große Faschingsumzug in der Spittaler Innenstadt.Karten sind erhältlich bei Optik Brillenkunst (04762/2720, office@brillenkunst.at). Alle Infos und Termine unter: www.helei.at.