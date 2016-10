Festakt und Garnisonsfest Jägerbataillon 26

Spittal an der Drau , 9800 Spittal an der Drau AT

Das Kommando des Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 feiert 60 Jahre Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 und 10 Jahre Partnerschaft mit dem Gebirgsjägerbataillon 232

am Freitag, dem 7. Oktober 2016, um 17.30 Uhr am Burgplatz in Spittal an der Drau mit anschließender Aufführung des Österreichischen Zapfenstreichs durch die Kärntner Gebirgsschützenkapelle.



Vorgestaffelt zum Festakt findet um 16.15 Uhr eine Kranzniederlegung in der

Türkkaserne statt.



Im Anschluss an den Festakt laden die Spittaler Hochgebirgsjäger zum Garnisonsfest in der Türkkaserne ein. Es unterhalten Sie „Die Bergvagabunden“. Discozelt für die Jugend! Für Speis und Trank ist bestens gesorgt! Einlass ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt!