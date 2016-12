Fünftes "Katschi goes Gourmet"

Genießen Sie am Katschberg eine Gourmetreise der Superlative.Seppi und Denise Bogensperger von den Katschbergbahnen laden ambereits zum fünften Mal zu Katschi goes Gourmet, der Gourmetreise der Superlative auf dem Katschberg, ein. Nutzen Sie den Tag für einen unvergesslichen Skitag und genießen Sie abends die Kochkünste von fünf ausgewählten österreichischen Spitzenköchen auf der Gamskogelhütte von Nina und Peter Strafner-Aschbacher. Freuen Sie sich in diesem Jahr über die Verkostung der österreichischen Spitzenweine und Sekte des Weingutes Polz, die das Menü perfekt abrunden. Weitere Infos und Anmeldung unter: www.katschi.at/gourmet.

Die WOCHE verlost 2 Tickets für diesen Event. Einfach E-Mail mit der richtigen Antwort und Telefonnummer an spittal@woche.at auf die Frage: Wie viele Gänge werden anlässlich des Gourmetmenüs gereicht?