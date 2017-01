G-TAL Snow Tour 2017

Die bekannteste Snowboard-Tour südlich der Alpen geht nun bereits in die achte Runde. Wie immer steht der Spaß ganz klar im Vordergrund. Man pusht sich gegenseitig im Jam Session Format und jeder kann so viele Runs fahren bzw. Tricks probieren wie man will. Der Fokus liegt auf Style, Kreativität und spaßige Obstacles, weniger auf riesengroße Jumps oder Spin to Win. Zudem gibt es wieder die beliebte Goodies4Tricks-Sessions, bei denen man bei stylishen Tricks sofort einen Sachpreis abstauben kann.

Daneben hat man die Möglichkeit sich bei den Zuschauer-Challenges wie beispielsweise Sackhüpfen zu beweisen und Goodies zu gewinnen.



Außerdem wird es heuer einen Snowskate-Event geben, wo sich die Rider gegenseitig judgen dürfen. Ihr braucht nicht mal ein Snowskate mitnehmen, ist alles bereits vor Ort zum Gratis-Ausleihen bereit.



Also einfach raufkommen in die wahrscheinlich schönste Berg-Seen-Region von Kärnten, in die Nockberge, und mitfahren.



Termine:

21. Jänner: Bad Kleinkirchheim - Easy Jib Session

4. März: Tourstopp in Bad Kleinkirchheim - Snowskate Jam

11. März: Tourstopp auf der Turracher Höhe - Spring Off