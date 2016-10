Gmünd - LIVE: 10 Lokale - 10 Live-Bands

Am, vongibt es in allen Lokalen ein Vorprogramm mit verschiedenen Gruppen, die am "Alpenländischen Volksmusikwettbewerb 2016" in Innsbruck teilnehmen. Das Ganze gibt es bei freiem Eintritt!Ab 20 Uhr startet das Hauptprogramm mit Live-Musik in zehn Lokalen mit folgenden Gruppen:Comedy und Schlagermusik nach Wunsch.18.30 Uhr & 19.30 Uhr: Isepp & Juritsch "sketch time"21.00 Uhr: Die "Marktratschn", dazwischen Musik vom Alpenfranz

Hier gastiert der Pianist und Sänger "Sake". Er garantiert New Orleans Blues gepaart mit Tom Waits Interpretataion vom feinsten."Blechsaitn-Musi" - bekannt aus "Mei liabste Weis, klingendes Österreich und verschiedene Radio- und Fernsehsendungen" warten die Musiker der Blechsaitn Musi mit einem breiten, volksmusikalischen Repertoire auf."UNERHÖRT" - Stephanie Macheiner mit der Gruppe "UNERHÖRT" und dem Gitarristen Bernd Steiner. Unerhört - ist es wie diese Musiker neben Volksmusik auch in die Welt der mitreißenden Folklore und den alten Schlagern ebenso eintauchen wie in die klassische Musik."Dragonberry Cheddar" - Marian Nicola Feistritzer und Dominik Hecher machen Alternativ und Experimental Musik."Groove Box" - Richie Pusavec (Saxofon), Franz Steiner (Keys) und Stefan Mörtl (Drums). Das musikalische Repertoire dieser Band beinhaltet, eine Anzahl verschiedener Stilistiken, von Funk, Fusion, Soul, Pop bis hin zu Blues, Latin und Jazz."The Rocking Bird" - Diese Damenband aus Wien ist eine explosive Mischung aus Rock, Rockabilly, Country und Bluegrass."Gottfried David Gfrerer" - Eine eigene Liga in Sachen Gitarre. Neben Folk kommen auch balladenhafte, aber auch Funk- und Rock - sowie World- und Volksmusik-Elemente in Gfrerers Stücken vor.Peter Kern - (Bluesgitarre) "Blues thats were my power from!" (Peter Kern). Sein Blues wird Sie gefangen nehmen und fesseln.Ludwigs Dixieland Jazzband - Lassen Sie sich vom Urgestein in Sachen Dixieland in die 1920er und 1930er Jahre verführen.