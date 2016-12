Gospel-Advent im Spittaler Weihnachtsdorf

„Father and Suns“ liefern den Soundtrack zu Glühwein & Maroni – am 16. Dezember ab 18 Uhr im Weihnachtsdorf in Spittal.



Gospelsongs und Kerzenlicht – eine Kombination, die besonders in den stillen Tagen die Herzen wärmt. „Father and Suns“ mischen noch eine ordentliche Portion Soul dazu und interpretieren Gospels- und X-Mas-Songs – noch besser als Last Christmas!



Wenn man hierzulande von Gospelsongs schwärmt, fällt bald der Name „Father and Suns“. Über Jahre hat sich die erfolgreiche Formation schon dieser Musik verschrieben. Die vier Kärntner singen aber nicht, wie hierzulande üblich, „englische Kärntnerlieder“ – sie haben dankbar Jazz-, Soul und Blues-Einflüsse aufgesogen, die Gospelsongs so faszinierend machen. Und wenn einmal das Wort dem Gesang davoneilt, dann wird gehörig gerappt!