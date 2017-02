"Gospel Night" in Bad Kleinkirchheim

AT

, 9546 Bad Kleinkirchheim AT

Kath. Kirche , 9546 Bad Kleinkirchheim AT

Der Gospelchor "Sound of Joy" verzaubert am Freitag, den 17. Feber um 19 Uhr die Besucher der "Gospel Night" in der katholischen Kirche Bad Kleinkirchheim. Freuen Sie sich auf einen stimmigen Abend. Eintritt: freiwillige Spende.