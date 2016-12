"Griaß di beim Neujahrskonzert" in Kolbnitz

Amfindet im Turnsaal Kolbnitz wieder das Konzert "Griaß di beim Neujahrskonzert" in Zusammenarbeit mit dem Streichquartett "Agitato-Quartett" und dem Bienenzuchtverein Kolbnitz-Mühldorf und Umgebung statt.Nach der positiven Annahme und Resonanz der letzten beiden Neujahrskonzerte, ist dieses nun das Dritte seiner Art in Kolbnitz. Heuer stehen Werke von Antonio Vivaldi, Johann Strauß, Joseph Haydn, Franz Schubert, Julius Fucik und anderen Komponisten am Programm. Unterstützt wird das Agitato-Quartett von weiteren Musikerm.

Das Streichquartett wurde 2013 gegründet. Es besteht aus drei jungen Absolventen des Kärntner Landeskonservatoriums und aus einer sich dort noch in der Ausbildung befindenden Musikerin. Wir absolvieren regelmäßige Auftritte im Inland und erlernen mit viel Freude jedes neue Repertoire, das von der Klassik bis zur Moderne reicht.