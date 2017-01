Guitarena: BLUES SPECIAL - JOHN LONG & WILLIE SALOMON

John Long“The best young Country Blues player playing today“(Muddy Waters, 1974)Geboren 1950 in St. Louis, Missouri, begann er bereits im Kindesalter mit dem Gitarrespielen. In den 1960er Jahren spielte er mit seinem blinden Bruder Claude in lokalen Bands in St. Louis und East St. Louis. Anfang der 1970er Jahre zog er nach Chicago, damals wie heute der Nabel der Blueswelt schlechthin, und bekanntermaßen reich an wunderbaren, heute zum Teil legendären Musikern. Big Joe Williams, der im Keller unter einem Schallplatten-Laden wohnte, führte ihn in die Kunst des Bottleneck-Spiels ein. Bald hatte sich der junge Johnny Long, wie er sich bis in die 1990er Jahre nannte, einen ausgezeichneten Ruf in der Szene erworben. Big Walter Horton, einer der bedeutendsten Mundharmonikaspieler in der Geschichte des Blues wurde auf ihn aufmerksam und nahm ihn mit auf Tournee. Als ihn Muddy Waters eines Tages hörte, war er sogar so begeistert, dass er ihn als“the best young Country Blues player playing today“ (1974) bezeichnete. (Referenz: Bob Margolin, Gitarrist der Muddy Waters Band). Eine besondere Beziehung entwickelte sich zwischen Long und Homesick James, der zeitlebens für ihn wie ein Vater war...

Willie SalomonWillie Salomon hat ein wunderbares breites Repertoire, das das ganze Spektrum und alle Stile des Vorkriegs-Blues umfasst, und er kann die Zuhörer von Piedmont zum Mississippi Delta, von Bentonia zu Ragtime zum frühen Jazz führen, offenbar mit jedem Instrument, das er anfasst, und mit unglaublicher Musikalität. Er zeigt echte Leidenschaft und brennende Liebe für die Musik und das hört man Note für Note. Willie Salomon spielt heiß, mit Gefühl und Sensibilität, mit genau der richtigen spielerischen Note und Freude, die uns daran erinnert, dass der Blues eine zelebrierende Musik ist, mit einem Unterton von Schmerz. Manchmal fehlt den Musikern die Essenz dieser Musik, auch wenn sie sie gut kopieren, weil sie den Kern nicht wirklich verstehen. Das Wort „authentisch“ wird oft missbraucht, um „es klingt wie damals“ auszudrücken. Zwar „klingt“ es „wie“, aber es fehlt einfach das richtige Gefühl des echten „deep“ Blues. Willie Salomon hat beides – er ist ein Meister der Technik und er hat das von tiefstem Herzen kommende Gefühl des „old time“ Blues. Das ist nicht nacheifern, sondern eine innige Verbindung mit dem Kern und Wesen dieser Musik.Foto Willie Salomon: Manfred Pollert