HE DU - Faschingsdienstag in Gmünd

Ein Fixtermin im Oberkärntner Fasching ist wohl das Gmündner Gschnas! Das närrische Treiben in Gmünd steht heuer unter dem Motto „Gmünd ist ein Zoo - die tierische Stadt“.Die Gmündner Narrenschaft trifft sich amvor der Shell-Tankstelle in der Vorstadt. Von da aus geht der Faschingsumzug umdurch die Stadt.Für die kleinen Narren aus nah und fern findet abin den Stadtsälen des Gmündner Schlosses der Kinderfasching mit "Elena & Friends" statt.Krapfen und Tee sowie Eintritt sind frei. Alle anderen Getränke und Speisen sind zu familienfreundlichen Preisen erhältlich.Gmündner Gschnas abim ASKÖ-Zelt am Hauptplatz mit DJ Olaf! Eintritt frei!

Bus-Shuttle:Von Spittal nach Gmünd: Abfahrt ab Bahnhof Spittal um 19.30 und 20.30 Uhr (€ 7,- pro Person).Heimfahrt (gratis):Von Gmünd nach Spittal um 1.00 und 3.00 Uhr frühVon Gmünd nach Malta um 1.00 und 3.00 Uhr frühVon Gmünd nach Rennweg um 2.00 Uhr früh