Heringskonzert 2017 in Millstatt

Beim diesjährigen Heringskonzert präsentiert die Bürgermusik Millstatt amim Kongresshaus Millstatt für Sie ein abwechslungsreiches Musikprogramm.Unter der musikalischen Leitung von Stefan Hofer, haben die Musiker wieder die Angel ausgeworfen und konnten so manchen musikalischen Leckerbissen an Bord ziehen.Neben der „Manhattan Symphony“ von Serge Lancen präsentieren sie auch den Konzertmarsch „Primus Inter Pares“ von Manfred Spies. Bei der Filmmusik zu „Pirates Of The Caribbean“ von Klaus Badelt und „The Little Mermaid“ von Alan Menken wird das Orchester von Jungmusikern unterstützt.

Nachdem die Ohren verwöhnt wurden, soll aber auch der Gaumen nicht zu kurz kommen. Am selbst gemachten Heringsbuffet kann sich jedermann stärken und den Abend bei gemütlichem Beisammensein gemeinsam mit den Musikern ausklingen lassen. Die Bürgermusik Millstatt lädt zu einem unterhaltsamen und spaßigen Abend ein und wünscht einen guten musikalischen Start ins neue Jahr.