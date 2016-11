Hofladen: Mit allen Sinnen den Advent erleben

Mit allen Sinnen den Advent erleben, dazu lädt das Team des Hofladens in St. Peter, Spittal-Ost amund amherzlichst ein.An diesen Tagen nehmen Sie mit allen Sinnen den Hofladen wahr, lassen Sie sich verwöhnen: Am Donnerstag beim Punschstand im adventlich geschmückten „Hofladengartl“ mit g`schmackigen Kostproben mit dem Duft nach Frische und Qualität und am Freitag gibt´s einen köstlich gedeckten Frühstückstisch.

Genußvoll und kein Grübeln „was schenke ich“. Bereiten Sie Ihren Lieben eine freudige Überraschung mit einem Geschenksgutschein oder Geschenkskorb nach Ihrer Wahl. Das große Angebot an köstlichen Spezialitäten und hochwertigen Produkten verleiht diesem Geschenk einen ganz besonderen Wert. Heuer ist der Hofladen bis einschließlich 23. Dezember zu den gewohnten Zeiten geöffnet.Dann gönnen wir ihnen eine Pause und ab 2. Feber 2017 sind wir wieder freundlich und aktiv für sie da.